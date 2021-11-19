Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ

Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова находится в реанимации на ИВЛ
Марина Хлебникова находится в реанимации. Фото: скриншот Instagram

Певица Марина Хлебникова подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в реанимации после пожара в ее квартире.

Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Марину Хлебникову поместили в реанимацию ожогового центра. Она находится на ИВЛ. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

Певица в результате пожара получила ожоги и отравление продуктами горения.

Пожар, в котором пострадала Хлебникова, произошел накануне в квартире на Ратной улице, 14 в Москве. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, к 23 часам огонь был потушено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире певицы Хлебниковой мог произойти из-за курения.

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