ДТП с тремя погибшими на Зеленогорском шоссе обернулось уголовным делом

ДТП с тремя погибшими на Зеленогорском шоссе обернулось уголовным делом
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay

В Курортном районе следователи возбудили уголовное дело по факту автомобильной аварии, в которой погибли три человека.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, дело возбуждено по ч.6 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

ДТП произошло в четверг в 18:20 на пятом километре Зеленогорского шоссе. Пьяный водитель авто «Тойота Королла» выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой Грантой». Отечественная машина в результате вылетела в кювет.

В аварии погибло три человека: 64-летний водитель «Лады» и его 58-летняя супруга, а также 31-летний пассажир «Тойоты». В тяжелом состоянии госпитализированы 32-летний сын погибших из «Лады» и 35-летний пьяный водитель «Тойоты».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель «Субару» не выжил при столкновении с забором в Ленобласти.

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