В Петербурге ограничили работу Янинского и Пушкинского таможенного постов

Должностных лиц Янинского и Пушкинского постов переведут на Парголовский и Шушарский. Фото: pixabay

Должностных лиц Янинского и Пушкинского постов переведут на Парголовский и Шушарский. Фото: pixabay

Федеральная таможенная служба приказала ограничить компетенцию Янинского и Пушкинского таможенных постов в Петербурге.

Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни. Таможенные операции, которые ранее проводились на Янинском и Пушкинском постах, теперь будут проводить лица других таможенных постов.

Работников перераспределят между другими постами. Должностных лиц Янинского и Пушкинского постов переведут на Парголовский и Шушарский.

Юридическим адресом Янинского и Пушкинского постов теперь будет считаться адрес Санкт-Петербургской таможни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскому таможеннику предъявили обвинение в получении взятки. Злоумышленники собирались систематически получать деньги за беспрепятственное проставление специальных отметок на таможне. В данный момент следствие разыскивает соучастников обвиняемого.