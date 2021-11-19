Петербуржцу, до смерти избившему отца в 2000 году, предъявили обвинение

Петербуржцу, до смерти избившему отца в 2000 году, предъявили обвинение
Расследование продолжается. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в смертельном избиении отца, совершенном 21 год назад.

Как сообщает ГСУ СК по городу, следственные органы продолжают расследование уголовного дела 2000 года об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Правоохранителям удалось установить подозреваемого только в этом году. Им оказался 49-летний мужчина. Во время допроса он дал признательные показания.

Следствие считает, что 30 августа 2000 года обвиняемый выпил и во время конфликта с отцом избил его руками и ногами. Потерпевший умер через сутки в комнате коммунальной квартиры на улице Марата.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца спустя 21 год задержали за смертельное избиение отца.

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