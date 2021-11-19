В Петербурге 16-летней девочке пересадили печень: такого врачи еще не делали

В Петербурге 16-летней девочке пересадили печень: такого врачи еще не делали
В Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова сделали сложнейшую операцию. Фото: Google View

Пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

В Санкт-Петербурге врачи Военно-медицинской академии 16-летней девочке сделали операцию по пересадке печени. Подобную трансплантацию в городе делали впервые – кажется, удачно. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

В больницу подросток поступила в критическом состоянии. Ее самочувствие не улучшалось, несмотря на интенсивную терапию.

Врачи обратили внимание на прогрессирующие тяжелые нарушения функций печени и развитие острой почечной недостаточности. Им пришлось подключить девочку к аппарату искусственной вентиляции легких. После было принято решение о неотложной трансплантации печени.

К проведению сложнейшего оперативного вмешательства военные врачи приступили менее чем через два часа после госпитализации пациентки. Сложнейшая операция длилась шесть часов. Сейчас девочка в порядке и скоро отправится домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова рассказала о страхе потерять зрение.

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