В Приморском районе загорелась баня

Вечером 19 ноября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:23 мск.

В Лахте на улице Луговая, 26 в одноэтажной бане размером 3х5 метров происходило горение обстановки на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 19:46 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.