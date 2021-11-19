В Приморском районе загорелась баня

В Приморском районе загорелась баня
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Вечером 19 ноября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 19:23 мск.

В Лахте на улице Луговая, 26 в одноэтажной бане размером 3х5 метров происходило горение обстановки на площади 6 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу и региону.

Справиться с огнем удалось в 19:46 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти двое, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна. Оба пострадавших человека госпитализированы с ушибами и переломами.

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