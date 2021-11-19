Начальник управления ветеринарии прокомментировал информацию о появлении генома африканской чумы свиней в продукции из Ленобласти

Начальник управления ветеринарии прокомментировал информацию о появлении генома африканской чумы свиней в продукции из Ленобласти
Ранее в СМИ появилась информация о том, что геном африканской чумы свиней был обнаружен в готовой мясной продукции из Пскова и Ленобласти, которая попала в ишимскую столовую. Фото: Pixabay

Начальник управления ветеринарии Ленобласти Леонид Кротов прокомментировал сообщения об обнаружении в Тюменской области генома африканской чумы свиней в мясной продукции, поставленной из Ленинградской области.

«У нас есть подтверждённые протоколы лабораторных исследований с отрицательными показателями африканской чумы свиней на всё сырьё и готовую продукцию, которая отправлялась в Тюменскую область с одного из мясоперерабатывающих заводов Ленинградской области. Мы не получали ни от Россельхознадзора, ни от ветеринарной службы Тюмени никаких официальных обращений и сообщений об обнаружении генома АЧС в продукции из Ленинградской области. Если такие уведомления поступят, то этот случай потребует дополнительных разбирательств и тщательных исследований», — приводит его слова пресс-служба администрации Ленобласти.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что геном африканской чумы свиней был обнаружен в готовой мясной продукции из Пскова и Ленобласти, которая попала в ишимскую столовую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что новый сотрудник Таможенной службы, лабрадор по имени Рико, уже обучается и в следующем году приступит к работе. Его основой задачей будет вынюхивать запрещенные ко ввозу в Финляндию продукты в аэропорту Хельсинки-Вантаа. В их состав входят те, что могут спровоцировать развитие свиной чумы у скота.

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