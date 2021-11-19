Два каршеринговых авто столкнулись на перекрестке Гражданского и Непокоренных

Два каршеринговых авто столкнулись на перекрестке Гражданского и Непокоренных
Дорожный инцидент произошел на перекрестке Гражданского и Непокоренных. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 ноября в Петербурге столкнулись два каршеринговых автомобиля.

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Гражданского и Непокоренных.

«Два каршеринга притянулись друг к другу на перекрестке Гражданского и Непокоренных», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

авария дтп калининский район


 

Новости партнеров
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
Ученые нашли ген, который удваивает риск смерти от COVID-19
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
В реанимации ни одного вакцинированного: врачи Городской Покровской больницы рассказали, с чем им приходится сталкиваться
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Два каршеринговых авто столкнулись на перекрестке Гражданского и Непокоренных
Стало известно о состоянии певицы Хлебниковой, пострадавшей при пожаре
На Волхонском шоссе грузовик помял Ford Focus
В Киеве заявили о возможности не допустить запуск «Северного потока — 2» на ...
В Пушкинском районе потушили пожар в ангаре
СК отказался возбуждать дело против женщины, прогнавшей детей-аутистов с ...
Начальник управления ветеринарии прокомментировал информацию о появлении ...
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Нижний Новгород»