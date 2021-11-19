Два каршеринговых авто столкнулись на перекрестке Гражданского и Непокоренных

Вечером 19 ноября в Петербурге столкнулись два каршеринговых автомобиля.

Дорожный инцидент произошел на перекрестке Гражданского и Непокоренных.

«Два каршеринга притянулись друг к другу на перекрестке Гражданского и Непокоренных», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.