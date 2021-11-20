Ковидом за сутки заразились 2,6 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2 637 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 768 637 местных жителей. При этом 699 053 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 177 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3 239 человек. Третье место у Подмосковья — 1885 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю.