В Петербурге от коронавируса за сутки умерло 75 человек

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 75 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 93 смерти за сутки. Следом идет Краснодарский край — 72 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще три пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 25 502 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 262 843 человек, в том числе 1 254 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю.