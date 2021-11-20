В Ленобласти коронавирусом выявили еще у 425 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 425 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 86 403 случая ковида. При этом выздоровели 67 214 пациентов, в том числе 447 за последние сутки. Кроме того, стало известно о трех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 708.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3 239 человек. Третье место у Подмосковья — 1885 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю.