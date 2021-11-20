В России за сутки подтвердили 37,1 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 37 120 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 294 188.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1 254 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 262 843 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 36 172 человека. Общее количество выздоровлений достигло 7 992 426.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 3 239 человек. Третье место у Подмосковья — 1885 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал спад волны заболеваемости COVID-19 через неделю.