В Ленобласти в воскресенье пойдет снег

В Ленобласти в воскресенье пойдет снег
В Ленобласти выпадет мокрый снег. Фото: pixabay

В воскресенье в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду, которая лишь изредка будет «разбавлена» прояснениями. В некоторых районах региона выпадет снег, кое-где он будет мокрым.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

21 ноября ветер ночью будет западным и северо-западным. Днем же он станет северо-западным и северный умеренным.

В течение суток температура воздуха будет колебаться от -3…до +2 градусов.

Отметим, что автомобилисты и пешеходы могут столкнуться с гололедицей.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Смольный предлагает петербуржцам заработать на уборке снега. Можно получить около тысячи рублей за день.

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