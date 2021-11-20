После ДТП с пешеходами на Лиговском помощь врачей понадобилась пятерым

После ДТП с пешеходами на Лиговском помощь врачей понадобилась пятерым
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка, за медицинской помощью обратились пять человек.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга 21 ноября.

Отмечается, что одному из пострадавших врачи сумели помочь прямо на месте происшествия, еще четверых пришлось отправить в стационары. В том числе, трое из них в состоянии средней степени тяжести, а один находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, что ранее сообщалось о проверке, организованной сотрудниками полиции после аварии в центре города.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что пикап «Мазда» после столкновения с легковым «Вольво» вылетел на тротуар и сбил пешеходов на светофоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся.

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