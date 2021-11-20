Гаражи на Загородной улице тушили почти полтора часа

Гаражи на Загородной улице тушили почти полтора часа
Пожар произошел в Колпино. Фото, "Яндекс панорамы"

В Колпинском районе Петербурга воспламенились сразу два гаража. Огонь распространился по территории всего помещения.

В экстренные службы в воскресенье, 20 ноября, в 14:37, поступило сообщение о пожаре по Загородной улице у дома №17. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в здании, размер которого 3х6 метров. Горела вся площадь помещений.

С огнем МЧСники боролись почти полтора часа. Пришлось привлечь две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, только к 16:01, пожар удалось ликвидировать.

Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Наличная обнаружена погибшая.

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Гаражи на Загородной улице тушили почти полтора часа
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