Гаражи на Загородной улице тушили почти полтора часа

В Колпинском районе Петербурга воспламенились сразу два гаража. Огонь распространился по территории всего помещения.
В экстренные службы в воскресенье, 20 ноября, в 14:37, поступило сообщение о пожаре по Загородной улице у дома №17. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.
Как выяснилось, пожар случился в здании, размер которого 3х6 метров. Горела вся площадь помещений.
С огнем МЧСники боролись почти полтора часа. Пришлось привлечь две единицы техники и 10 человек личного состава. В результате, только к 16:01, пожар удалось ликвидировать.
Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при пожаре в двухкомнатной квартире на улице Наличная обнаружена погибшая.