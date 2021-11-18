При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Наличная обнаружена погибшая

При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Наличная обнаружена погибшая
При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Наличная обнаружена погибшая. Фото: "Яндекс.Карты"

В Василеостровском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Наличная, 36. На месте происшествия обнаружена погибшая женщина.

В 10:27 18 ноября, в четверг, в экстренные службы поступило сообщение, что горит кухня в двухкомнатной квартире Василеостровского района.

По прибытию на место спасатели обнаружили, что кухня незначительно обгорела на 10 кв. метрах. Гораздо более серьезным оказалось то, что МЧС обнаружили на месте пожара погибшую женщину. Неизвестно почему и как произошел пожар, и являетяс ли он причиной смерти женщины.

Все обстоятельства сейчас выясняются.

К ликвидации пожара было привлечено 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в пожаре на улице Громова, который произошел в ночь с 17 на 18 ноября, был обнаружен погибший.

Василеостровский район ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб погибший пожар


 

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При пожаре в двухкомнатной квартире на улице Наличная обнаружена погибшая
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