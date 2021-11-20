В Гатчине тушили квартиру: из дома эвакуировали 30 человек

В Гатчине тушили квартиру: из дома эвакуировали 30 человек
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

В результате инцидента, кажется, никто не пострадал. Информация уточняется.

В Гатчинском районе сегодня, 20 ноября, произошел серьезный пожар, из-за которого пришлось эвакуировать 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился в Гатчине в одной из квартир. На место прибыли 12 пожарных, которым эвакуировали жильцов дома и приступили к ликвидации возгорания. В помещении горела обстановка площадью три квадратных метра.

Потушить огонь удалось довольно быстро. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пожар тушили 2 часа: сгорело бесхозное здание на Вознесенском.

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