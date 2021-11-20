Под Тосно погиб водитель иномарки, оказавшейся в кювете

Автомобиль несколько раз перевернулся.

В Тосненском районе сегодня днем, 20 ноября, произошла жесткая авария, в результате которой погиб водитель. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Инцидент случился на 642 километре федеральной трассы «М-10». По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, в связи с чем автомобиль оказался в кювете. Машина несколько раз перевернулась, прежде чем оказалась в лесополосе. Водитель получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. Больше никто не пострадал.

Тело на данный момент уже извлекли из иномарки и передали полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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