В Гатчине в огне погиб человек

В Гатчине в огне погиб человек
Огонь потушили, вот только жизнь человека спасти не смогли. Фото: pixabay

Некрупный пожар стал причиной летального исхода.

В Ленинградской области сегодня, 20 ноября, во время пожара погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что инцидент произошел в Гатчине на проспекте 25 октября. Там по непонятной причине загорелась обстановка квартиры на трех квадратных метрах. На место прибыли 12 пожарных, которые эвакуировали жильцов дома. Они довольно быстро ликвидировали возгорание, но вот жизнь человека спасти не успели.

Отмечается, что горела квартира на пятом этаже. Личность погибшего устанавливается. Причины и обстоятельства возгорания пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно погиб водитель иномарки, оказавшейся в кювете.

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