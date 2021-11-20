В Приморском районе пробка из автобусов после аварии

Очевидцы рассказывают, что с места не могли сдвинуться сразу несколько автобусов.

В Приморском районе вечером 20 ноября произошла авария, которая стала причиной серьезного затора. В пробке стояли несколько автобусов. Об этом пишет Telegram-канал «Мегаполис».

Инцидент случился на проспекте Королева. Автобус не могут проехать в сторону метро «Комендантский проспект». Непонятно, кто участники аварии и каковы ее обстоятельства. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД мужчина стрелял из-за попытки другого водителя перестроиться. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.