Машина скорой помощи попала в ДТП на проспекте Обуховской обороны

Машина скорой помощи попала в ДТП на проспекте Обуховской обороны
Авария случилась на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурге произошло серьезное ДТП.

Авария случилась на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны вечером 20 ноября. В ДТП попала машина скорой помощи.

«Авария со скорой на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. «Только проехал, тяжёлое ДТП, все живы», — пишут очевидцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер на «Рено» влетел в большегруз и погиб.

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