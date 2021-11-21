Машина скорой помощи попала в ДТП на проспекте Обуховской обороны

В Невском районе Петербурге произошло серьезное ДТП.
Авария случилась на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны вечером 20 ноября. В ДТП попала машина скорой помощи.
«Авария со скорой на перекрёстке Шлиссельбургского и Обуховской обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. «Только проехал, тяжёлое ДТП, все живы», — пишут очевидцы.
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