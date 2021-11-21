В аэропорту Атланты три человека пострадали из-за выстрела

В аэропорту Атланты три человека пострадали из-за выстрела
По факту стрельбы проводится проверка. Фото: pixabay

В аэропорте города Атланта в Соединенных Штатах пассажир при досмотре выстрелил из пистолета.

В результате произошедшего пострадали три человека, говорится в сообщении, опубликованном на сайте транспортной безопасности США.

По предварительной информации, сотрудники транспортной безопасности проводили проверку пассажира из-за наличия у него запрещенного предмета в сумке.

«Сотрудник посоветовал пассажиру не прикасаться к сумке, и когда он открыл отсек с оружием, пассажир бросился к багажу, схватил пистолет, после чего произошел выстрел. Затем пассажир покинул зону контроля, выбегая из выхода аэропорта», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Петербурге в Калининском районе города между двумя компаньонами произошел конфликт, в результате которого один из них уехал в больницу с пулевым ранением.

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