На Гражданском проспекте не смогли разъехаться две легковушки

На Гражданском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на пешеходном переходе вечером 20 ноября.

«ДТП на пешеходном переходе на Гражданском пр. у дома 106», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«Средний ряд затормозил перед пешеходным переходом, «Порше» летел в левом ряду, в этот момент переходил пешеход, чудом пробежал, «Порше» в свою очередь ушел вправо, протаранил оптему и в поребрик», — пишут очевидцы в соцсетях.

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