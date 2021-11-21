Полицейские ликвидировали наркоточку в Гатчинском районе

Полицейские провели очередной рейд по местам проживания представителей кочевого народа и выявил наркоточку.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, проверка прошла в поселке Сусанино и Вырица. В ходе рейда проверено около десятка жилых домов.

В одном из частных домов в Сусанино полицейские обнаружили «наркоточку». В частности, были обнаружены приготовленные к реализации пакетики с гашишом общим весом около 50 граммов, весы и упаковочный материал. По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело. 41-летнюю хозяйку дома задержали.

Всего по итогам рейда задержали 15 человек. С ними проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в московском аэропорту Шереметьево задержали мужчину, который пытался провести контрабанду наркотиков в электронной сигарете. Известно, что наркотики нашли при досмотре ручной клади 37-летнего пассажира, прилетевшего в Россию из Нью-Йорка.