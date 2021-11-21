Две иномарки загорелись после ДТП на Московском проспекте

Утром 21 ноября на Московском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Инцидент случился у «Максидома». В сети опубликовано видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как полыхает автомобиль. На место прибыли спасатели.

«Солярис догнал Haval F7Х, и они загорелись на Московском проспекте у Максидома», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ДТП с пикапом на Лиговском проспекте пострадали пять человек. Состояние одного из госпитализированных оценивается как критическое.