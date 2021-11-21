После драки в Мурино задержали двух мигрантов

После драки в Мурино задержали двух мигрантов
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

В субботу, 20 ноября, в 23:15 в полицию Всеволожского района от неизвестного поступило о драке.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, инцидент произошел в Мурино, на автовокзале недалеко от станции метро «Девяткино». На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали двоих мужчин 17 и 38 лет, оба граждане Северо-Кавказской республики.

Злоумышленники доставлены в территориальный отдел полиции. На месте был обнаружен 38-летний местный житель с телесными повреждениями. Пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 14 ноября, вечером, в полицию обратился мужчина. Он заявил, что на территории овощебазы, расположенной по улице Софийская дом №91, дерутся порядка 20 мигрантов.

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