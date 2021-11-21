На Будапештской обстреляли маршрутку

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганской стрельбе по маршрутному автобусу в Петербурге.

Инцидент произошел вечером 19 ноября. В полицию Всеволожского района обратился 28-летний водитель. По его словам, около 21:40 у дома 33 по ул. Будапештской, при следовании на маршрутном автомобиле «ПАЗ» он остановился на остановке, чтобы высадить пассажира. К остановившемуся автобусу подъехал автомобиль «Киа Оптима», из которого неизвестный водитель из неустановленного оружия произвел выстрел в стекло водительской двери, после чего скрылся. В момент происшествия в салоне маршрутки находилось шесть пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

На следующий день подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний неработающий мужчина. Изъят пневматический пистолет, он направлен на экспертизу. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер на «Рено» влетел в большегруз и погиб.