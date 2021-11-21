В России за сутки ковид подтвердился у 36,9 тыс. человек

Коронавирус стал причиной смерти еще 1 252 человек. Фото: pexels.com

Коронавирус стал причиной смерти еще 1 252 человек. Фото: pexels.com

За последние сутки в Российской Федерации коронавирус подтвердился еще у 36 970 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью 21 ноября.

За минувшие 24 часа от коронавируса и его последствий умерло 1 252 граждана РФ. В Москве жертвами вируса стали 97 граждан, в Петербурге — 74, а в Московской области — 64.

В общей сложности в стране за все время пандемии скончались 264 095 россиян.

Всего в России зафиксировано 9 млн 331 тыс. 158 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Татьяна Голикова рассказала об ухудшении ситуации с коронавирусом в трех регионах России. Эпидемиологическая ситуация стала более напряженной в трех российских субъектах: Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии.