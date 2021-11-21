От Covid в мире умерло более 5 млн человек

Во всем мире продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

Во всем мире продолжают бороться с коронавирусом. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 257 млн 723 тыс. 668 человек.

По данным SCMP на воскресенье, 21 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 154 тыс. 66 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 701 тыс. 872 человека, на втором месте Индия — 34 млн 510 тыс. 413, затем идет Бразилия 22 млн 12 тыс. 150 человек.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 331 тыс. 158 человек, умерло при этом 264 тыс. 95 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Сергей Собянин рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в Москве.