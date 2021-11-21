Две иномарки столкнулись на пересечении Ленинского и Зины Портновой

Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Фото: vk.com/spb_today

Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 21 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«Форд и Митсубиси притерлись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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