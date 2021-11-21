Две иномарки столкнулись на пересечении Ленинского и Зины Портновой

В воскресенье, 21 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.
Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.
По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки.
«Форд и Митсубиси притерлись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
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