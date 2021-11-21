Две иномарки столкнулись на пересечении Ленинского и Зины Портновой

Две иномарки столкнулись на пересечении Ленинского и Зины Портновой
Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 21 ноября, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«Форд и Митсубиси притерлись на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти пенсионер на «Рено» влетел в большегруз и погиб.

авария дтп кировский район


 

Новости партнеров
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Сельдь и скумбрия являются самой полезной рыбой
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Путин отменил указ Ельцина о принадлежности части Карелии к Крайнему Северу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Две иномарки столкнулись на пересечении Ленинского и Зины Портновой
Стали известны подробности смерти мужчины, вылетевшего из багажника
Жертвами коронавируса за сутки стали 74 петербуржца
В Ленобласти рецидивист утопил в ванной коммуналки своего знакомого
Литературный критик Мариэтта Чудакова умерла от COVID
Стали известны дата и место прощания с актером Валерием Гаркалиныма
Петербуржцы стали меньше ходить в театры из-за QR-кодов
От Covid в мире умерло более 5 млн человек