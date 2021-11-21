Наталия Орейро привилась от коронавируса «Спутником V»

Наталия Орейро привилась от коронавируса «Спутником V»
Наталия Орейро. Фото: Instagram

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро, получившая недавно российский паспорт, привилась от ковида «Спутником V». Об этом сообщает «НТВ».

Певица отметила, что могла вакцинироваться любым препаратом, но остановила свой выбор именно на российском «Спутнике V».

Она уже прошла через две процедуры прививки. По ее словам, она прекрасно себя чувствует.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.

Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.

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