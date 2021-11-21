ДТП на Наличной парализовало движение трамваев

ДТП произошло на Наличной улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП произошло на Наличной улице. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого остановилось движение трамваев.

Как сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 21 ноября, авария случилась на перекрёстке Наличной улицы и Малого проспекта В.О. и перекрыла проезд общественного транспорта. Так, было парализовано движение трамваев.

Отмечается, что водитель «Нива Шевроле» захотел развернуться со среднего ряда в зоне трамвайной остановки. А «Вольво» довольно быстро двигался по попутным трамвайным путям. Сотрудники дорожно-патрульной службы уже прибыли на место случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.