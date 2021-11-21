В воскресенье из Пулково задержали четыре самолета

В воскресенье , 21 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают четыре самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Брянска, Саранска, Сыктывкара и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Брянска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:00, однако вылет сдвинули на 15:50.

Далее с опозданием вылетит рейс до Саранска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:10, при этом самолет полетит лишь в 16:00.

Также задерживается самолет до Сыктывкара. Судно планировали отправить в 14:55, однако по факту самолет отправят лишь в 17:00.

При этом задержали рейс и до Москвы. Его перенесли с 19:30 на 20:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что ДТП с участием трех фур перегородило движение на КАД в районе Пулково.