В Ленобласти на трассе погибли мужчина и женщина

Водитель не справился с управлением. Фото: pixabay.com

Водитель не справился с управлением. Фото: pixabay.com

Полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончались два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 ноября.

ДТП произошло в воскресенье днем, примерно в 14:00. В Гатчинском районе на автодороге «Санкт-Петербург – Псков» водитель автомобиля «Черри Тиго» не справился с управлением. Машина улетела в кювет и перевернулась. Авария унесла жизни и водителя авто и его 46-летней пассажирки, которая сидела на переднем сидении. Оба погибли на месте происшествия.

В настоящий момент правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

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