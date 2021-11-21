Причиной смерти актрисы Нины Руслановой стал коронавирус

Народная артистка России Нина Русланова ушла из жизни на 76-м году жизни из-за осложнений коронавирусной инфекции.

Как сообщает «Пятый канал«, у актрисы незадолго до смерти был подтвержден диагноз COVID-19. Также у нее была дыхательная недостаточность первой-второй степени.

Несмотря на ухудшение состояния, Русланова долго не хотела ехать в больницу. 11 ноября актрису все-же госпитализировали с ковидной пневмонией и мерцательной аритмией. Несмотря на старания врачей, спасти звезду не удалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скончалась актриса Нина Русланова. Об этом сегодня сообщил актер Станислав Садальский. Он написал на своей странице в Facebook, что ему со страшным известием о смерти Руслановой позвонила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.