Ученые из Японии сообщили о самоликвидации дельта-штамма COVID-19

Со временем дельта-штамм мог накопить слишком большое количество мутаций, из-за чего стал "бракованным". Фото: unsplash

Со временем дельта-штамм мог накопить слишком большое количество мутаций, из-за чего стал "бракованным". Фото: unsplash

Распространяющийся по Японии дельта-штамм коронавируса мог самоуничтожиться из-за большого количества мутаций.

Руководитель команды ученых Национального института генетики и Университета Ниигаты Ицуро Иноуэ заявил, что штамм «дельта» в Японии передавался с высокой скоростью и затмевал другие варианты. Со временем он мог накопить слишком большое количество мутаций, из-за чего стал «бракованным» и потерял способность производить собственные копии.

«С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации», — цитирует профессора газета The Japan Times.

По мнению ученого, если бы дельта-штамм продолжал распространяться с прежней силой, то в Японии бы фиксировали рост числа новых случаев, поскольку коронавирусные меры не всегда могут предотвратить инфицирование.

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