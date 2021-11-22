Университет им. Хопкинса: на утро 22 ноября от коронавируса в мире скончалось более 5 млн

Университет им. Хопкинса: на утро 22 ноября от коронавируса в мире скончалось более 5 млн
На утро 22 ноября от коронавируса в мире скончалось более 5 млн. Фото: pexels.com

Университет имени Джонса Хопкинса предоставил новые данные по коронавирусной статистике. На утро 22 ноября от инфекции скончалось более 5 млн человек по всему миру.

Исследователи университета имени Джонса Хопкинса ежедневно подсчитывают заражения и смертнотность людей от коронавируса по всему миру. На сегодняшний день официально заразилось COVID-19 257 520 992 человек, при этом не выдержали натиска инфекции 5 150 520 человек.

В России, по данным университета Хопкинса, от коронавируса скончалось 259 107 человек, а официально переболело 9 170 898 человек. Власти продолжают поддерживать вакцинацию, чтобы побороть болезнь и сократить случаи заболеваний.

На последнем месте по смертности в списке университета имени Хопкинса находится Иран, где от инфекции скончалось 128 956 человек, а заболело 6 077 438 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за субботу, 20 ноября, привились 19 тысяч человек. В этот день первую прививку сделали 10 265 жителей города.

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