В Пулково утром в понедельник нет задержанных рейсов

В Пулково утром в понедельник нет задержанных рейсов
В Пулково не задержали ни одного авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В понедельник, 22 ноября, из аэропорта города на Неве все воздушные суда, как планируется, вылетят в назначенное время.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте аэропорта Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены по расписанию. Сейчас неизвестно о каких-либо задержках или отменах.

Несмотря на это есть вероятность, что ситуация вскоре измениться. Это может произойти из-за неблагоприятных погодных условий или по иных других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково полиция задержала актера Сергея Качинского, устроившего пьяные разборки на борту самолета из турецкой Антальи.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан.

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