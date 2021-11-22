В гостях у одноклассника: в Приморском районе мальчика домогался неизвестный

В Приморском районе Петербурга произошло преступление сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего мальчика.
Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 21 ноября, в 18 часов, в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она заявила, что 28 октября в отношении ее сына были совершены насильственные действия сексуального характера.
Оказалось, что все могло произойти, когда 8-летний мальчик находился в гостях у своего одноклассника. Именно там неизвестный мужчина и приставал к ребенку.
В данный момент гражданина разыскивают. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителя маршрутки уличили в насилии над пассажиркой. Правоохранители Петербурга еще 1 ноября задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.