В гостях у одноклассника: в Приморском районе мальчика домогался неизвестный

В гостях у одноклассника: в Приморском районе мальчика домогался неизвестный
Происшествие могло случиться, когда ребенок был в гостях у одноклассника. Фото: https://pixabay.com
В Приморском районе Петербурга произошло преступление сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетнего мальчика.
Как стало известно Gazeta.Spb.ru, 21 ноября, в 18 часов, в полицию обратилась 40-летняя женщина. Она заявила, что 28 октября в отношении ее сына были совершены насильственные действия сексуального характера.
Оказалось, что все могло произойти, когда 8-летний мальчик находился в гостях у своего одноклассника. Именно там неизвестный мужчина и приставал к ребенку.
В данный момент гражданина разыскивают. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителя маршрутки уличили в насилии над пассажиркой. Правоохранители Петербурга еще 1 ноября задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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