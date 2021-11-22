У метро «Девяткино» мужчину избили двое до полусмерти

Мужчину избили рядом с метро "Девяткино". Фото: "Яндекс панорамы"

Мужчину избили рядом с метро "Девяткино". Фото: "Яндекс панорамы"

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину избили у станции метро «Девяткино».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 20 ноября, вечером, в полицию сообщили о драке возле подземки.

Уже через пару часов в Мурино, на Привокзальной площади, задержали подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 38-ми и 18-ти лет.

Позднее из больницы сообщили, что 38-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии. Ему диагностировали рвано-ушибленную рану щечной области, геморрогический шок и экзогенную интоксикацию.

По словам раненого, его примерно в 23 часа избили у станции метро. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.