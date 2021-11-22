В Выборге мужчина ударил ножом своего знакомого и сам позвонил в 112

В Выборге мужчина ударил ножом своего знакомого и сам позвонил в 112
В Выборге мужчина ударил ножом своего знакомого и сам позвонил в 112. Фото: pixabay

В Выборгском районе Санкт-Петербурга в ходе конфликта и нерешенных разногласий нетрезвый мужчина ударил своего знакомого ножом в горло, после чего сам же вызвал скорую помощь и полицию.

Инцидент произошел вчера, 21 ноября, около 8 утра в Выборге. Как стало извеcтно Gazeta.SPB, после совместного распития алкоголя у двух мужчин произошел конфликт, в результате которого один нанес другому ранение ножом в область шеи.

Пострадавший был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии с открытой раной затрагивающей гортань и трахею. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по случившемуся инциденту.

Гражданина, который ударил знакомого ножом, задержали по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина был помещен в специальное помещение для задержанных лиц органов внутренних дел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Кировском районе Ленобласти мужчина прострелил ногу своему знакомому.

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