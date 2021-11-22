Женщина и два ее пожилых пассажира насмерть разбились на трассе в Ленобласти

Женщина и два пассажира скончались на месте происшествия. Фото: pixabay.com

Женщина и два пассажира скончались на месте происшествия. Фото: pixabay.com

В Волховском районе Ленинградской области в результате ДТП погибла 48-летняя женщина и два ее пассажира в возрасте 60-ти и 72-х лет.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, смертельная авария произошла 20 ноября, в 18 часов, на 507 километре автомобильной дороги «Вологда-Н.Ладога».

48-летняя жительница Чукотского автономного округа за рулем «Киа» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, в результате чего врезалась в большегруз «Ман». За рулем последнего находился 41-летний гражданин Республики Эстония.

В итоге двое пассажиров «Киа» и сам водитель скончались на месте происшествия. Водителя грузовика после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Стоит отметить, что погибшая женщина дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Зеленогорском шоссе произошло смертельное ДТП.