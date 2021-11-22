В Петербурге во вторник температура опустится до -6 градусов

Жителям города на Неве завтра, во вторник, прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

В городе пойдет снег. Днем, 23 ноября, он будет несильным, а вот ночью умеренным.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в Петербурге градусники покажут до -6.

В светлое время суток задует западный и юго-западный умеренный ветер.

В ночное время суток температура будет колебаться от -4…-6 градусов, днем же станет немного теплее, 0…-2 градуса.

Атмосферное давление днем немного понизиться, а вот ночью почти не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре в понедельник ночью. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.