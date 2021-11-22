Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости

Стали известны адреса в Петербурге, где установят камеры контроля скорости
Камеры помогут отследить нарушения. Фото: pixabay.com

Смольный назвал адреса, где с 22 по 28 ноября начнут свою работу передвижные комплексы фиксации превышения скорости.

Об этом сообщает Комитет по информатизации и связи 22 ноября.

40 камер контроля скорости появятся на аварийно-опасных участках во всех районах Петербурга.

«Вся информация о зафиксированных нарушениях и проезжающем автотранспорте с комплексов фиксации передается в ЦАФАП», — отметили в Комитете.

Места, где стоит установить камеры определяют сотрудники управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Адреса передвижных камер. Фото: Администрация Петербурга

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до июня 2022 года президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.

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