Пьяный житель Марий-Эл забил насмерть 10-месячного ребенка

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Как сообщается на сайте СК России, подозреваемым является 49-летний житель Республики Марий-Эл. Именно он мог в состоянии алкогольного опьянения убить малыша.

Ночью 21 ноября, в Медведевском районе, было найдено бездыханное тело мальчика. Согласно предварительным данным ребенка родители оставили с бабушкой и ее сожителем. Уже ночью мужчина напился и избил кулаками по голове, телу и шее пострадавшего. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

В данный момент мужчине уже предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Начались следственные действия, направленные на установление всех детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец убил сожителя матери солевой лампой.