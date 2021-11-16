Петербуржец убил сожителя матери солевой лампой

Петербуржец убил сожителя матери солевой лампой
Петербуржца подозревают в убийстве сожителя матери. Фото: "Яндекс панорамы"

В Центральном районе Петербурга мужчину подозревают в убийстве сожителя его матери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 15 ноября, рано утром, по номеру «112» обратился сам фигурант уголовного дела. Он рассказал, что на Суворовском проспекте 34-20 произошло убийство.

Буквально через несколько минут правоохранители обнаружили труп 51-летнего мужчины с травмами головы.

Практически сразу, «по горячим следам» в этом же доме был задержан подозреваемый. 30-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин официально не трудоустроен и проживал в указанной квартире по Суворовскому проспекту.

Выяснилось, что между близкими людьми произошла ссора, в результате которой подозреваемый солевой лампой убил сожителя своей матери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Луге мужчина зарезал сожительницу, завернул ее в ковер и понес в сарай.

новости СПб происшествие убийство


 

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