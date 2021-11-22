У петербуржцев возникли трудности с вызовом врача по номеру 112

У петербуржцев возникли трудности с вызовом врача по номеру 112
У петербуржцев возникли трудности с вызовом врача по номеру 112. Фото: pixabay

Жители Северной столицы жалуются на сбои в работе Единой информационно-справочной службы «122».

В работе Единой информационно-справочной службы «122» произошел сбой. У петербуржцев не получается вызвать врача на дом, а также напрямую дозвониться до поликлиник. Об этом сообщается на странице службы в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях жители города отмечают, что на сервисе наблюдаются сбои. Система зависает на вопросе о дате рождения больного.

«Один раз удалось дозвониться из 7 попыток, всё время зависает на дате рождения больного», — пишет петербурженка.

В настоящий момент специалисты работают над проблемой, сервис пытаются реанимировать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 ноября в работе социальной сети Instagram произошел сбой. Пользователи жаловались на проблемы в работе приложения и веб-сайта.

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У петербуржцев возникли трудности с вызовом врача по номеру 112
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