У петербуржцев возникли трудности с вызовом врача по номеру 112

Жители Северной столицы жалуются на сбои в работе Единой информационно-справочной службы «122».
В работе Единой информационно-справочной службы «122» произошел сбой. У петербуржцев не получается вызвать врача на дом, а также напрямую дозвониться до поликлиник. Об этом сообщается на странице службы в социальной сети «ВКонтакте».
В комментариях жители города отмечают, что на сервисе наблюдаются сбои. Система зависает на вопросе о дате рождения больного.
«Один раз удалось дозвониться из 7 попыток, всё время зависает на дате рождения больного», — пишет петербурженка.
В настоящий момент специалисты работают над проблемой, сервис пытаются реанимировать.
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