Прокуратура проведет проверку после смертельного ДТП под Петербургом

Прокуратура проведет проверку после смертельного ДТП под Петербургом
Дорожный инцидент случился утром 22 ноября. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 22 ноября в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился около половины девятого утра на 669-м километре трассы М-10 «Россия» в сторону Петербурга между Ульяновкой и Красным Бором.

По предварительной информации, на повороте на Никольское столкнулись следовавшие в попутном направлении фура, «Газель» и легковая Isuzu. Авария унесла жизни двух человек. Погибли водители «Газели» и легкового автомобиля.

Прокуратура города Тосно проведет проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте «Хендай» сбил девочку, выходившую из трамвая.

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