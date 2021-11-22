Появилось фото с места смертельного ДТП с большегрузами под Петербургом

Утром 22 ноября в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Дорожный инцидент случился около половины девятого утра на 670-м километре трассы М-10 «Россия» в сторону Петербурга между Ульяновкой и Красным Бором.

«На 670 км трассы М-10 произошло попутное столкновение трёх грузовых автомобилей. В результате ДТП погибли два водителя. Спасатели поисково-спасательного отряда Тосно деблокировали погибших и передали сотрудникам полиции», — сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

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