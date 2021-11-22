СК завершил следствие по делу об убийстве 12-летней давности в Петербурге

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении трех местных жителей, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении в 2009 году преступлений, среди которых похищение и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Как полагает следствие, в ночь с 11 на 12 ноября 2009 года в Шушарах между тремя обвиняемыми и потерпевшим произошел конфликт, сообщили в СУСК по региону.

Потерпевшего силой вывезли в поле на машине, избили, затем снова посадили в машину и повезли обратно в поселок. По пути мужчина скончался. Злоумышленники выгрузили его тело и спрятали в канаве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Центральном районе правоохранителям сообщили, что по адресу Загородный проспект 9-54 ножевое ранение у мужчины. По тому же адресу были задержаны трое подозреваемых.